En reine incontestée de Noël, la diva aux 5 octaves a enchanté Forest National pour son All I Want For Christmas Is You Tour.



« Joyeux Noël Bruxelles! » s’exclame Mariah Carey -en sexy maman Noël- juste après son final coloré sur son tube mondial et incontournable All I Want For Christmas is You. Avant ça, la diva -qui a débarqué sur scène avec ses ailes d’ange sur le titre Gloria- aura performé durant 1h30 dans un show à l’américaine où sapin, rênes, lutins et Père Noël enchaînaient les chorégraphies. « Je vois beaucoup de visages familiers, lance-t-elle avant son spectacle aux allures de New York à Bruxelles. Etes-vous prêts pour la holiday party?»



Dans un décor de fêtes de fin d’année avec ses guirlandes estampillées « MC » et une ambiance de Noël avant l’heure (on ne comptait plus les bonnets lumineux et autres pulls de Noël kitschs des spectateurs dans la salle), Mariah a Carey-ment conquis son public belge. « Mariah, tu es notre cadeau de Noël !», pouvait-on lire sur des t-shirt de fans, au moment où la chanteuse balançait justement des peluches dans la foule. Et avant que le fiston d’une choriste pousse la chansonnette sur Santa Claus is Coming to Town. Ou la magie de Noël dans toute sa splendeur...





La suite fut un enchaînement de tubes de Noël de la diva -qui rigole d’elle en se faisant repoudrer le nez sur scène- et au timbre de voix toujours aussi impressionnant qu’unique (une tessiture atteignant les 5 octaves!). De Oh Santa à Christmas Time is in The air Alain en passant par When Christmas Come, ses chansons s’amplifiaient en étant entouré de musiciens et d’une chorale à la gospel. Sans oublier quelques reprises magiques (O Holy Night), ses hits (When Belong Together ou Hero) et un morceau -The Distance- de son dernier album Caution. Car du haut de ses 48 ans, Mariah Carey compte bien vite revenir en concert pour le défendre. Avec ou sans déhanché de Papa Noël... car avec elle c’est tous les jours Christmas!