Attention, ça va saigner le 16 juin 2019. Le stade Roi Baudouin accueillera l’étape belge du WorldWired Tour de Metallica qui reprend du service après avoir déjà parcouru l’Europe entre septembre 2017 et mai dernier. C’est la première fois que le groupe remet Bruxelles à son agenda depuis 1988 ! Les tickets pour cette date seront mis en vente ce vendredi 28 septembre à partir de 10h, sur proximusgoformusic.be et ticketmaster.be. Ils devraient partir comme des petits pains. Rappelons que leurs deux dates anversoises de l’an dernier avaient affiché complet en quelques heures seulement. Notez aussi que les membres du Fan Club du groupe bénéficient d’une prévente avancée qui s’ouvre demain, mardi 25 septembre.

Un ticket de concert et plein de goodies

Les fans les plus nantis seront heureux d’apprendre que les Wherever I May Roam Black Tickets reprennent du service. Ces billets limités à 750 et mis en vente au prix de 598 € pièce permettent d’accéder au parterre debout du concert de votre choix de la tournée et ce jusqu’à 48 heures avant le spectacle.

Les autres fans se contenteront de l’album Handwired… To Self-Destruct qui leur sera remis, que ce soit en version physique ou digitale, car chaque place achetée y donne droit. Et tout qui aura assisté à un des concerts de la tournée se verra également remettre une version en MP3 du spectacle grâce au code-barres du ticket d’accès. Il suffira pour cela de se rendre sur le site Livemetallica.com/scan et de télécharger le contenu.

20 pays, 25 dates

Les organisateurs ont non seulement annoncé les nouvelles dates live du plus emblématique des groupes de metal, mais également les formations qui assureront les premières parties de ces shows. Il s’agit de Ghost et de Bokassa.

La nouvelle manche de cette tournée de Metallica débutera le 1er mai 2019 au Portugal avant de parcourir l’Europe et le Royaume-Uni. Au total, 25 concerts sont annoncés dans 20 pays différents.