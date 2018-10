Mauvaise nouvelle pour les fans de Michel Fugain. Ses Causeries musicales n'auront pas lieu à Bruxelles (5/11), Spa (6/11), Liège (7/11) et Namur (11/11). Aucune raison n'a été donnée par le chanteur. Mais cela a de quoi surprendre étant donné la superbe journée promo presse qui s'était tenue pour l'événement et l'enthousiasme du public.

Pour ceux qui avaient déjà acheté leurs places, pas de panique, vous pourrez être remboursés. Il vous suffit pour cela de contacter See You Soon Productions à l'adresse suivante: info@seeyousoonprod.com.