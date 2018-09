Tel un métronome, Miossec distille un nouvel album tous les deux ou trois ans depuis 1995. Avec Rescapés, il signe un onzième disque studio à paraître vendredi, qu’il assume de A à Z. Parce qu’il en a dessiné les contours marqués par les questions qui le préoccupent - les attentats, le climat, l’expansion démographique en Afrique, les questions des migrations - et parce qu’il s’agit pour lui d’une forme de renaissance. À l’écoute, on se plaît à penser qu’il s’est fait très plaisir en l’enregistrant, ce qu’il confirme : "Je suis quelqu’un qui doute. J’ai passé une grande partie de ma carrière à ne pas avoir confiance en moi parce que je n’étais pas assez bon. Il y a donc des disques que j’ai faits dans lesquels je me suis normalisé, ce qui a fait perdre de l’intérêt. Cette fois-ci, je me suis dit qu’il fallait que je prenne cet album à bras-le-corps pour faire celui dont j’avais vraiment envie."

Comment cela s’est-il matérialisé ?

(...)