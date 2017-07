Il y aura bientôt deux ans, le 29 décembre 2015, Lemmy Kilmister, leader du groupe Motörhead, décédait d’un cancer foudroyant à 70 ans. Malgré l’âge et ses problèmes de santé, ce pionnier du heavy metal a continué de jouer avec son groupe jusqu’à la dernière minute. En témoigne un album posthume de reprises à paraître début septembre.

Intitulé Under Cover, le disque contiendra 11 titres enregistrés en studio parmi lesquels figurent Heroes, une reprise inédite de la célèbre chanson de David Bowie également disparu en 2015, en tout début d’année. Cette cover du dandy londonien est un des derniers enregistrements réalisés par Lemmy Kilmister. Elle date des sessions de Bad Magic, l’ultime album sorti par Motörhead quatre mois avant la disparition de son leader.

Les dix autres titres inclus sur l’album à venir rendent hommage aux artistes auxquels Motörhead vouait une grande admiration. Sans surprise, on y retrouve Whiplash, la reprise de Metallica qui a valu au groupe un Grammy Award en 2005. Figurent également God Save the Queen des Sex Pistols, Rockaway Beach des Ramones et deux classiques des Rolling Stones : Sympathy for the Devil et Jumpin’Jack Flash. Shoot ‘Em Down de Twisted Sister, Breaking the Law de Judas Priest, Starstruck de Dio et Hellraiser, un titre signé Motörhead mais interprété par Ozzy Osbourne sur son album No More Tears sorti en 1991, complètent la liste.