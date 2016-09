Musique: les cartons de cet été (VIDEOS)

Musique

L’été touche à sa fin et l’heure des hits qui ont fait danser les plages et les clubs est arrivé.

En chiffres officiels, le top 3, incontestable - tous certifiés double platine, soit plus de 60.000 exemplaires vendus en Belgique - revient à Justin Timberlake, Sia et Drake. Resté n°1 pendant 13 semaines de l’Ultratop Singles Chart, Can’t Stop the Feeling domine également le Chart Airplay National. C’est incontestablement LE tube de cet été, devant les Cheap thrills de Sia qui comptent 25 semaines de présence dans l’Ultratop. Après avoir été numéro 1, le titre est même dans le Top 10 depuis avril.

Quant à Drake, qui vient d’officialiser sa relation avec Rihanna - outre sa double platine et son statut de numéro 1 pendant quelques semaines - il compte moins de vues Youtube que les autres mais semble avoir conquis le cœur des Belges.

Millow, le meilleur Belge

En embuscade, au pied du podium, on retrouve le duo entre David Guetta et Zara Larsson pour l’hymne de l’Euro 2016. Certifié triple disque d’or chez nous (soit plus de 45.000 exemplaires), le clip This One’s For You comptabilise aussi plus de 120 millions de vues. En cinquième position, le latin lover qu’est Enrique Iglesias rafle la mise avec son Duele el corazon. Le single, qui vient d’être certifié platine, est dans le Top 10 de l’Ultratop depuis début juillet (en Airplay national aussi) et totalise plus de 300 millions de vues sur son clip.

Et alors que le dj français Kungs se classe 3e sur dh.be, il arrive 8e dans les véritables chiffres (+ de 30.000 exemplaires et près de 100 millions de vues) devant Imany. Quatrième de notre sondage, l’interprète de Don’t be So shy se place timidement à la 10e place avec un titre pourtant certifié or (+ de 15.000 exemplaires) mais plus de 150 000 millions de vues sur Youtube.

And the last but not least, Milow et son Howling at the moon. Bien classé dans l’ultratop et en Airplay depuis 17 semaines (avec plusieurs numéros 1, tant en national qu’en Flandres), le single est disque d’or, son clip compte plus de 12 millions de vues et il se classe 11e du top de l’été.

Pas mal pour du made in Belgium !