Nâdiya est de retour en musique et de passage à Bruxelles ce vendredi soir

Et, c’est parti , Parle-moi , Tous ces mots ou encore Comme un roc . Les fins connaisseurs des années 2000 reconnaîtront ces titres provenant tout droit du répertoire de Nâdiya. Après avoir disparu des radars pendant dix ans, la chanteuse au regard envoûtant est de retour dans les bacs avec deux nouveaux singles Unity et Nirvana , extraits de l’album Odyssée, le premier signé sous son propre label N4Z Records.

Ces nouveaux bébés, Nâdiya les partagera d’ailleurs ce vendredi soir à La 2000 Volume 10 du Bloody Louis à Bruxelles, une soirée organisée par Tissu Orange qui retrace les années 2000 musicalement et à travers différentes animations. La chanteuse ne privera toutefois pas le public de ses titres phares. "Les gens sont avides de réécouter des titres qui leur rappellent certains moments de leur vie", explique la chanteuse.

Vous avez choisi de faire une pause il y a environ dix ans alors que vous étiez au sommet de votre carrière. Pourquoi avoir pris cette décision ?

"Après avoir autant été portée par le succès, mon seul souhait était de m’éclipser. J’aurais pu surfer sur la vague, comme on dit. Mais, je n’ai pas voulu. J’avais déjà tout ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je pouvais encore demander à la vie. Je ne regrette pas. C’était une façon de dire ‘merci’ à la vie."

Qu’est ce qui vous a poussé à revenir après autant d’années ?

"Je ne sais pas, je l’ai senti. Je n’ai pas chômé pendant toutes ces années. J’ai bossé sur ma musique. J’ai fait des process. D’abord l’univers musical, ensuite la thématique. Avec mon équipe, on a peaufiné certaines chansons et, à un certain moment, on s’est dit : Ah, là on tient quelque chose de bon ! C’est le moment de revenir."

Unity, le premier single de votre nouvel album, a un message fédérateur.

"Effectivement. J’avais envie de communiquer de l’énergie via un message fédérateur qui soit simple mais pas simpliste. Il révèle toutes les distinctions que l’on peut vivre dans la société. Ces titres et ce nouvel album en général reflètent ce qui je suis aujourd’hui. C’est de la musique urbaine, ce que j’ai toujours fait."

C’est un disque qui est à nouveau lié au sport…

"Toujours ! Je l’ai toujours pratiqué de façon très intense. C’est la base de mon art, ma colonne vertébrale."

Vous vous êtes fait connaître grâce à l’émission Graines de Star (1996). Avez-vous déjà été approchée pour devenir, à votre tour, coach d’un télécrochet ?

"Oui mais mon métier me prend énormément de temps. Je fais beaucoup de scènes en France et à l’étranger. Je suis tellement habitée par ma vie de chanteuse que je n’ai pas beaucoup de place pour une autre activité sur le côté à part, la gestion de la marque de bien-être DMYD (Detail Makes Your Difference) que j’ai lancée, J’évite toutefois de trop me disperser."

La 2000 Vol.10 : Infos sur www.bloodylouis.be