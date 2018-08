Et si Nana Mouskouri était l’égale de Madonna ? La question pourrait faire sourire si les chiffres, eux, n’étaient ce qu’ils sont. La Madone, qui vient de fêter ses 60 ans est officiellement la femme ayant vendu le plus de disques au monde. Plus de 300 millions selon le Guiness Book des records. La rumeur veut que la chanteuse grecque a elle aussi écoulé plus de 300 millions de plaques. Selon Wikipédia, ce seraient même 400 millions, ce qui ferait d’elle la recordwoman de l’exercice.

