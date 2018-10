Du moins le temps de 6 morceaux, lors du festival Cal Jam, Pat Smear et Krist Novoselic se sont retrouvés.

C’est au festival californien Cal Jam que l’événement musical de l’année s’est déroulé. Cal Jam est festival d’un jour créé en 1974 et dont la seconde dition a eu lieu en 1978. À l’époque, le festival a accueilli des groupes comme Foreigner, Deep Purple, The Eagles, Heart ou encore Ted Nugent. Sa disparition a duré des décennies avant de renaître en 2017 sous la houlette de Dave Grohl, chanteur/guitariste du groupe Foo Fighters mais aussi ancien batteur de Nirvana, groupe qui s’est arrêté suite au décès de son leader Kurt Cobain en 1994.

Une surprise de taille

En 2017, les Foo Fighters étaient donc la tête d’affiche du festival qui accueillait d’autres groupes comme Liam Gallagher, Royal Blood ou encore Queens of the Stone Age. Cette année, les Foo Fighters étaient à nouveau de la partie avec Iggy Pop, Tenacious D, Garbage ou encore les prometteurs Greta Van Fleet. Mais la surprise eut lieu en fin de festival, après la prestation de Foo Fighters. C’est à ce moment-là que sont apparus Pat Smear et Krist Novoselck, les autres anciens membres de Nirvana. C’est la seconde fois seulement qu’ils se produisent ensemble depuis la mort de Kurt, la première étant lors de l’intronisation du groupe au célèbre Rock and Roll Hall of Fame en 2014.

Une légende au chant

Afin de pouvoir jouer des morceaux devant un public, il fallait un chanteur. Comme lors de leur prestation de 2014, Grohl, Smear et Novoselic étaient accompagnés de John McCauley, le chanteur de Deer Tick mais aussi d’une légende du rock, Joan Jett en personne ! C’est ainsi que le public du festival californien a pu apprécier Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirits et All Apologies en clôture du festival ce qui fut certainement l’un des événements musicaux de l’année.

© FACEBOOK



Vraie reformation ?

Cette réunion éphémère ne devrait pas mener à une réelle reformation du groupe mais si cette prestation qui fait du bruit donnait des idées aux membres afin de réitérer l’expérience à l’une ou l’autre reprise ? Il ne fait nul doute que vu le statut devenu légendaire du groupe, les fans du monde entier seraient au rendez-vous.