Du beau monde au pied des marches du palais des festivals de Cannes pour fêter les 20 ans des NRJ Music Awards

"Dans 20 ans , je pense que j’aurai pris ma retraite!" lance David Guetta, nominé DJ de l’année, qui retrouvera les Black Eyed Peas ce soir pour interpréter en live leur célèbre tube I Got a feeling.

Depuis ce matin, les stars se bousculent sur la Croisette: Jenifer, Maître Gims, Vianney, Soprano, Kendji, Louane, Julien Doré ou encore Aya Nakamura, Jain, Dadju et Orelsan se prêtent en effet au jeu des interviews pour la radio NRJ-ique. Entre deux répétitions au palais des festivals et quelques mini ouragans (météo capricieuse oblige) qui se sont formés cet après-midi à la vue de cette tornade people, les artistes en profitent aussi pour rencontrer les badauds cannois avant le grand show de ce soir sur TF1.

Au programme? Dua Lipa, Muse, Shawn Mendes, Christine and The Queens, Patrick Bruel ou encore David Hallyday qui chantera en exclusivité « Ma dernière lettre » pour Johnny. Une lettre d’amour adressée à son père disparu il y a bientôt un an...

Rendez-vous donc en Facebook Live dès 19 heures (à suivre aussi sur dh.be) pour la montée des marches et sur la première chaîne française dès 21 heures pour souffler les 20 bougies de l’événement musical de l’année.