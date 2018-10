, écrit avec élégance Didier Varrod, l’animateur desur France Inter, dans une note accompagnant. On ne peut qu’acquiescer, voire bien plus. Que la voix de l’interprète des’accommode parfaitement des vers et des mélodies du Grand Jacques ne surprend pas. Rappelons que c’est en chantant Brel qu’elle a fait ses débuts en 1979 dans le spectacle. Voici donc douze titres qui bouclent la boucle d’une vie et d’une carrière trop courtes. Mais quelle claque à l’écoute de ceux-ci. Maurane réussit le tour de force - parce que c’en est un - de mixer son univers à celui dont elle reprend les chansons. Ici, pas de copie conforme, tout n’est qu’appropriation et incarnation, à l’image du premier single, le très balancé

Notre avis sur le disque.

(...)