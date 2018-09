Musique Ce sera le premier avec le line up original - ou presque - depuis l’an 2000 !

Dix-huit ans après avoir implosé en pleine gloire, les Smashing Pumpkins sont de retour dans leur configuration d’origine, celle qui a signé les monuments que représentent Siamese Dream, Mellon Collie and the Infinite Sadness et Adore. Billy Corgan, Jimmy Chamberlain et James Iha ont enterré la hache de guerre, seule manque à l’appel la bassiste D’arcy Wretzky avec qui les relations restent manifestement très conflictuelles.

Histoire de célébrer dignement ces retrouvailles, le groupe qui a marqué de son empreinte le rock des années 90, s’est lancé dans une tournée américaine (une poignée de dates est prévue en Europe en octobre). Et il annonce la sortie d’un nouvel album le 16 novembre : Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP : No Past. No Future. No Sun. Ce sera le huitième du groupe puisqu’après le split de 2000, le chanteur Billy Corgan a sorti deux disques sous ce nom mais sans ses camarades des débuts : Oceania en 2012 et Monuments of Elegy en 2014.

Huit nouveaux titres

Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP : No Past. No Future. No Sun. sera composé de huit titres dont il se dit qu’ils devraient plaire aux fans de la période de gloire des Pumpkins, ceux qui affectionne particulièrement des titres comme 1979.

Track listing annoncé : Alienation, Travels, Silvery Sometimes, Solara, With Sympathy, Marchin’On, Knights Of Malta, Seek And You Shall Destroy.

Les fans des Smashing Pumpkins seront également ravis d’apprendre qu’une autre surprise les attend prochainement. Lors d’une séance de question/réponse sur Instagram, Billy Corgan a annoncé son intention de ressortir Machina/The Machines of God et Machina II/The Friends&Ennemies of Modern Music tels qu’ils auraient dû paraître en 2000, à savoir ensemble. On se souvient qu’à l’époque, juste avant que le groupe ne se sépare, la maison de disques Virgin s’était opposée à cette idée suite aux ventes jugées un peu décevantes d’Adore sorti deux ans plus tôt. Résultat, Machina/The Machines of God était paru en février et Machina II/The Friends&Ennemies of Modern Music - dont seuls 25 exemplaires ont été imprimés - s’échangeait sous le manteau et sur Internet gratuitement à l’initiative du chanteur lui-même.

Des promesses déçues par le passé

Il y a sept ans, dans le cadre des rééditions remastérisées des anciens albums des Smashing Pumpkins, Billy Corgan avait déjà annoncé une sortie de ces deux albums tels qu’ils étaient initialement prévus. Elle devait avoir lieu en 2013 mais rien ne s’est jamais concrétisé pour cette partie de leur discographie.