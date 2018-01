Amputés de son faiseur de tubes et retraité Jean-Jacques Goldman, les Enfoirés ont confié l'écriture et la composition de sa nouvelle chanson à Soprano. Un an après "Juste une p'tite chanson", de Grégoire et MC Solaar, le chanteur marseillais a été choisi pour écrire le nouvel "hymne" du spectacle dont tous les bénéfices sont versés aux Restos du cœur.

"C'est une chanson où j'ai essayé d'expliquer que dans ces temps un peu compliqués depuis 3-4 ans, on essaye de faire le show et donner un peu de rêve. Ça collait bien pour les Restos", a déclaré Soprano, cité par Huffington Post. "Je voulais que les gens qui viendront en concert à Strasbourg chantent, dansent, bougent, lèvent le poing, sourient. Qu'ils aient un visage ensoleillé. Que les gens puissent faire la fête".

Intitulé "Musique", le spectacle qui réunira une trentaine de personnalités et artistes français sera diffusé sur TF1 au moins de mars. Le Parisien affirme que Carla Bruni et Mimi Mathy feront leur retour dans la troupe.

Un hommage à Johnny Halliday et France Gall est naturellement au programme.