Et le célèbre fiston de Julio Iglesias a alors décidé de remercier en personne ses fans belges en improvisant un bain de foule (en grimpant à mains nues au balcon!) ou encore en invitant une mère et sa fille à venir le rejoindre sur la scène centrale pour danser et chanter (même si elles ne parlaient pas un mot d’anglais). On en connaît donc deux qui n’ont pas dû dormir de toute la nuit face à cette soirée passée en compagnie de leur « Hero ».

« Comment ça va Bruxelles? Allez on y va! » De son entrée sur Move to Miami à son rappel tonitruant sur Bailando et Like it (avec une pluie de ballons aux initiales du latin lover en prime ) en passant par son dernier tube Duele e Corazon, Enrique Iglesias a séduit les 12000 fans amassés hier soir au palais 12 de Bruxelles pour son All The Hits Live Tour (avec un mur de LEDs de 500 mètres carrés). « Même si par moments, il donnait l’impression de jouer en playback... on s’en fout, qu’est-ce qu’il est canon! » s’extasie une fan de la première heure devant le bellâtre hispanique. Surtout lorsque que le chanteur de 43 ans, compagnon de la célèbre joueuse de tennis Anna Kournikova, rappelle que la femme de son frère est... belge! « C’est si bon de revenir chez vous, glisse l’interprète de El perdon et Subeme la radio, après avoir pris un shot de tequila. Ça faisait longtemps! Merci pour votre fidélité. »