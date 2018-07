Il y avait du beau monde lundi soir à Londres à l’occasion de l’avant-première mondiale de Mamma Mia ! Here We Go Again , le second film musical tiré de l’œuvre d’Abba. À commencer par une bonne partie du casting, à savoir Meryl Streep, Cher, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan ou encore Colin Firth.

Avec une telle affiche, tous les indicateurs sont au vert pour rééditer le phénoménal succès du premier volet sorti voici dix ans et ses 610 millions de dollars de recette ! Tout cela sans compter le coup de pouce d’Abba qui en avril dernier, dévoilait être entré en studio pour la première fois depuis 35 ans afin d’enregistrer deux nouveaux titres. Le premier est destiné à être incorporé à un spectacle avec des hologrammes qui fera l’objet d’une tournée l’an prochain. Quant au second, le groupe n’a pas encore dévoilé ce qu’il compte en faire. Serait-ce la première pierre d’un nouvel album à venir ?

Également présents à Londres lundi, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, ont levé un coin du voile… et quelque peu douché les espoirs des fans. "Faire un autre album, ce serait comme faire Mamma Mia 3, a déclaré le premier. Ça n’a pas de sens à moins qu’il y ait une bonne raison, un bon script et un contexte idéal. C’est une expérience si joyeuse que ce serait alors une raison de le faire."

Même si Andersson ne ferme pas complètement la porte, ça sent la fin de non-recevoir. Mais Abba a toujours habitué son public à des surprises, et ce, depuis les années 70. À l’époque déjà, leurs albums apparaissaient sans crier gare. Pourquoi les rois du buzz auraient-ils changé leur façon de faire ?

Seule certitude, Cher, 72 ans, va profiter de la sortie de Mamma Mia ! Here We Go Again pour publier un album de reprise d’Abba.