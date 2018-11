Patrick Bruel sera présent le samedi 20 juillet prochain sur la scène des Francofolies de Spa pour un concert unique en province de Liège, ont annoncé jeudi matin les organisateurs du festival qui se tiendra du 18 au 21 juillet 2019 au centre de la cité thermale. Il s'agit des premières vedettes annoncées aux côtés notamment de la chanteuse française Zazie, ont encore indiqué les responsables qui ont profité de l'occasion pour ouvrir officiellement la billetterie en ligne. Patrick Bruel fera donc escale à Spa à l'occasion de sa nouvelle tournée pour défendre son dernier album "Ce soir, on sort". Il découvrira ainsi le nouveau concept des Francofolies et plus particulièrement la toute nouvelle ambiance de la Place Royale qui verra défiler tous les grands noms. L'occasion de faire découvrir au public ses nouvelles chansons et le faire danser celui-ci sur ses grands succès. Cela faisait cinq ans que Patrick Bruel ne s'était plus produit à Spa.

Le 21 juillet, les Francofolies accueilleront Zazie, une autre habituée du festival. Portée par le succès de Speed, l'artiste française revient avec un album tout en finesse "essenciel" et un "Zazieessenciel tour" dont la première date belge sera spadoise.

Kid Noize (20 juillet), Child Kids (18 juillet) et Atome, vainqueur 2018 du Franc'off, seront également à l'affiche pour les 25 ans du Festival. La billeterie en ligne est également ouverte depuis ce jeudi. L'abonnement général, offrant donc l'accès à tous les concerts, est fixé à 103,5 euros. Le prix journalier est quant à lui de 53,5 euros à l'exception du samedi 20 juillet (58,5 euros).