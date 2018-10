L'humoriste, qui sera bientôt sur scène en Belgique, avait chanté du (et avec!) Charles Aznavour pour lui rendre hommage lors de ses 80 ans.

"Patrick Timsit qui chante 'Je suis un homo comme ils disent' pour et avec Charles Aznavour? Je trouvais ça ridicule mais c'est vraiment arrivé!, nous confie le comédien de 58 ans très peiné par la perte de son ami avec qui il jouait à la pétanque. "Pour ses 80 ans, Charles Aznavour voudrait que tu lui rendes hommage lors de l'émission anniversaire, me glisse une attachée de presse de l'émission de Daniela Lumbroso. Après Pédale douce, ça lui ferait très plaisir que tu chantes Je suis un homo Comme ils disent. Je lui ai demandé le numéro d'Aznavour, je l'ai appelé. Je l'ai remercié pour son invitation et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai proposé qu'on la chante à deux. Et ça s'est produit. J'ai une photo magnifique où, à la fin de la chanson, il m'embrasse sur le front, comme on embrasse un élève ou un enfant. C'est un souvenir magnifique." Patrick Timsit, qui allait voir ses concerts (et Charles ses spectacles), a aussi mis en avant son incroybale sens de l'humour. "On se marrait bien car il voyait la vie comme une farce!"

Interview complète de Patrick Timsit, bientôt dans la DH et les représentations du Livre de ma mère d'Albert Cohen, adapté par l'humoriste (dans lequel il y a aussi une reprise de La mama d'Aznavour),vait en Belgique: le 24 octobre à 20h au Théâtre Royal de Mons, le 25 octobre à 20h au Théâtre Royal de Namur et le 11 janvier à 20h à Bruxelles au Centre Culture d’Uccle.