À 74 ans, Paul McCartney pourrait profiter tranquillement d’une fortune estimée à 980 millions €. Mais peut-être le milliard constitue-t-il un objectif qui traîne dans un coin de sa tête. Et pour y parvenir, il pourrait miser sur un… dessin animé.

Il vient en effet de conclure un accord avec Gaumont pour produire l’adaptation animée de son livre pour enfants, High In The Clouds. Un projet de long métrage qui fait d’ores et déjà figure d’événement. Si la réalisation sera assurée par Cody Cameron (Tempêtes de boulettes géantes 2), une des voix a été confiée à Lady Gaga ! "J’ai passé une merveilleuse session d’enregistrement avec Sir Paul McCartney et des amis, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. À travailler sur un de ses nombreux projets secrets. Des musiciens qui tuent, de l’ambiance et beaucoup de rires. Je passe toujours un bon moment avec mes potes. Je n’oublierai jamais le coup de fil qu’il m’a passé l’an dernier : je lui ai raccroché au nez parce que je croyais que c’était une farce."

Mike McCready, le guitariste de Pearl Jam, est lui aussi associé à l’aventure. Et comme si cela ne suffisait pas à faire rêver, l’ancien Beatles va y inclure neuf de ses chansons.

Très écologique, cette fable retracera les aventures de Wirral l’écureuil, dont le bois est menacé par les plans d’extension du maléfique Gretsch. Contraint de quitter les lieux, il va partir à la recherche de la mythique Animalia, cette terre légendaire où les animaux vivent en liberté et sans peur.

Avec l’aide d’une grenouille, d’une puce, d’un castor ou d’un autre écureuil, il va tenter de libérer les animaux tout au long de son trajet.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée. Mais à coup sûr, ce film d’animation ne passera pas inaperçu lors de sa sortie.