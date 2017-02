Musique 40 ans après la mort du King, sa veuve sera à Bruxelles, ce 19 mai, pour lui rendre hommage sur scène.

"Je voulais commencer cette interview en français avec vous mais je ne parle pas aussi bien qu’une Française, je fais beaucoup de fautes, ce sera donc mieux si on se la joue à l’américaine, nous glisse, toute souriante, la douce et charmante Priscilla Presley lorsqu’on la joint par téléphone. J’ai essayé d’apprendre le français toute ma vie, car j’adore votre accent et vos chansons mais je constate que je n’ai pas encore fini (sourire) !"

À l’occasion de ce qui aurait dû être le 80e anniversaire d’Elvis Presley (né le 8 janvier 1935), RCA a sorti l’album If I Can Dream, mêlant des enregistrements d’archives et de nouveaux arrangements interprétés par le Royal Philharmonic Concert Orchestra. Un deuxième album intitulé The Wonder of You : Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra est prévu pour cette année. Elvis in Concert-Live on screen (ce 19 mai au Palais 12 de Bruxelles), sera donc l’occasion de découvrir en live la collaboration unique entre la voix la plus emblématique de tous les temps et cet orchestre. Avec en guest star Priscilla Presley, qui a "vécu dans une bulle à Graceland".

Le King Elvis, en Belgique, c’est une première !

"À part le fait qu’on se soit rencontré en Allemagne lors de son service militaire (Priscilla n’avait que 14 ans et lui 24, NdlR) , Elvis n’est jamais venu en Europe, c’est vrai. Il n’a jamais voyagé, ou que très rarement, en dehors des États-Unis pour ses concerts. Il a juste visité Paris pendant 3 jours off mais il n’y a jamais joué… Par contre, il m’avait dit qu’il rêvait de venir en Belgique, un joli pays, mais il n’a jamais eu la chance de vivre cette expérience. Ce n’était pas aussi facile de voyager dans le monde à cette époque, malheureusement. Il n’y avait pas beaucoup d’opportunités. Et c’est pourquoi nous avons créé ce show car Elvis aurait aimé jouer en Belgique et partout dans le monde, pour rencontrer ses fans."

La présence de son unique épouse est donc importante pour transmettre son héritage en bonne et due forme ?

"Absolument. Pendant le show, je raconte de nombreuses histoires et anecdotes autour des chansons et j’explique justement pourquoi il n’était jamais venu en Europe. Et ceux qui n’ont jamais eu la chance de le voir chanter en vrai vont ainsi pouvoir expérimenter ce qu’il était réellement. Personne ne connaît sa personnalité ni sa camaraderie avec ses musiciens, sa manière dont il réagit avec son audience, ou encore son sens de l’humour. Le public va ainsi comprendre pourquoi son héritage reste aussi fort 40 ans après sa mort."

Vous vous basez sur de nombreuses photos et vidéos et bien sûr sur vos souvenirs, tout comme ceux de votre fille, la chanteuse Lisa-Marie…

"Oui, je partage d’ailleurs ces films et photos. J’interroge aussi le public, ce qui rend ce moment très intime. Pour que le public ait l’impression qu’il est réellement là en train de chanter. Sa fille comme ses petits-enfants font partie intégrante de l’héritage d’Elvis."

Est-ce facile pour eux d’être les enfants de ?

"C’est une pression énorme pour chaque enfant issu d’une famille célèbre. Il y a autant d’avantages que d’inconvénients, chaque étape n’est pas si facile qu’on ne le croit. Cela peut aussi vous brûler car vous êtes sans cesse comparé et photographié. Mais je suis fière de ce qu’ils sont devenus. Mais quels parents ou grands-parents ne le seraient pas ?"

Quand vous regardez en arrière, comment vivait-on avec une telle icône ?

"Très différemment ! (rire) Vivre avec une star du rock’n’roll est un vrai roller coaster d’émotions. Chaque amuseur public essaye d’être toujours au top et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Sa plus grande peur était d’être oublié de son public ou que sa voix change. Il avait tant de pression. Le mode de vie est fou aussi, il faut s’adapter à cela et si vous ne le faites pas, vous vous perdez. Un chemin ardu, mais c’est ainsi."

Une des raisons pour laquelle vous avez divorcé quelques années avant sa mort ?

"Exact. Le mode de vie fut trop différent. Ce fut une superbe vie mais un grand changement pour moi ! Vous vous abandonnez quelque part. Vous abandonnez votre vie d’avant, votre famille devient célèbre du jour au lendemain et vous n’êtes pas préparée à cela. J’avais besoin de souffler et de voir le monde."

En savoir plus

Elvis in Concert - Live On Screen, le 19 mai au Palais 12, en présence de Priscilla Presley





"Avec Tom Jones, nous sommes juste amis !"

Depuis ce jeudi matin, la rumeur affolait la planète people : Priscilla Presley serait en couple avec l’illustre interprète de Sex Bomb. "Nous sommes amis de longue date. C’est une femme charmante, a rétorqué Tom Jones au Sun. On adore juste passer nos soirées ensemble ou entre amis."

En avril 2016, Tom Jones perdait sa femme Linda (emportée par un cancer après une longue bataille contre la maladie), avec qui il était marié depuis 59 ans. Épaulé par son amie de longue date Priscilla Presley, le chanteur britannique de 76 ans aurait refait sa vie avec l’unique épouse d’Elvis Presley selon le Daily Mail qui les a photographiés ensemble au sortir d’un restaurant.

La veuve d’Elvis , aujourd’hui âgée de 71 ans, n’a donc pas hésité à répondre à cette rumeur qui l’a fait beaucoup sourire. "Non, c’est faux, éclate-t-elle de rire. Voilà ce qui se passe, justement, lorsque vous êtes célèbre. Vous ne pouvez plus sortir le soir avec un ami ! Tom et moi sommes amis depuis de nombreuses années. C’est même Elvis qui me l’avait présenté. Et lorsque nous sortons entre amis au restaurant, comme l’autre jour, tous nos amis le savent aussi. Nous étions d’ailleurs tous là et avons passé une agréable soirée. C’est juste une rumeur non fondée."

Priscilla Presley - connue aussi pour être membre de la Scientologie - étant aujourd’hui concentrée sur ses projets personnels (livre, magazine, tournée de concerts et cinéma) afin de poursuivre l’héritage d’Elvis et de le protéger au mieux. "Je sais qu’il y a des choses qu’il aimait et d’autres pas. À travers tous ces projets, mon but est vraiment de montrer l’ADN d’Elvis. On était partenaire dans la vie et je veux poursuivre et transmettre cette complémentarité. Même si c’est difficile pour moi de revivre tout cela. Chaque show me rappelle que j’étais présente, assise dans les gradins ou en coulisses. C’est comme si je remontais le temps et qu’il était toujours là. Il est si captivant et charismatique que l’émotion vous immerge souvent. J’ai toujours du mal à croire qu’il n’est plus là…"