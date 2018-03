La bataille juridique entre les clans Hallyday a repris ce vendredi après-midi devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en France. Les débats ont commencé de façon houleuse avec des avocats, des magistrats et des greffiers qui souhaitaient profiter de la médiatisation de l’affaire pour faire valoir leur droit et dénoncer le sort que leur réserve le président Emmanuel Macron.

Une fois partis, les débats ont pu avoir lieu… sous haute tension. Les avocats des différentes parties ne se sont pas épargnés, tant sur le nom à utiliser pour appeler l’épouse de Johnny (celle-ci veut se faire appeler Laeticia Hallyday, les conseils de Laura Smet et de David Hallyday l’appelant Laeticia Boudou !) que sur le fameux trust chargé de prendre soin du patrimoine de Johnny (à quelques exceptions près).

Passées les joutes juridico-juridiques, retenons les propos de l’avocat de Warner, la maison de disque de chanteur. Il a évoqué le fameux album posthume du Taulier sur lequel Laura Smet et David Hallyday tentent d’obtenir un droit de regard.

L’avocate de David Hallyday a exprimé ses doutes à propos de ce disque. "On nous dit que Johnny a validé ou presque l’album de son vivant et qu’il n’y a pas de débat, a-t-elle dit. On s’est vu opposer une fin de non-recevoir assez sèche d’écouter la maquette de l’album." D’après elle, "cet album est loin d’être achevé. Ce qui a été posé, c’est la voix de Johnny Hallyday sur 10 titres. L’album s’est arrêté avant le mixage." "Or, dit-elle, l’étape du mixage permet de dire si cet album sera rock ou blues. C’est au mixage d’un album que la couleur finale d’un album sera posée."

Au nom de Warner, le conseil de la maison de disque a donné des détails sur le dit album. "On a treize chansons enregistrées du 22 au 28 août 2017, elles ont été sélectionnées par Johnny Hallyday, elles sont mises en forme par ses ingénieurs du son. Ces chansons ont enthousiasmé Johnny. Il s’éclate , dit-il dans un SMS. Johnny en enregistre 7. Avec les 3 en mars, cela fait 10."

Dix titres validés par l’artiste, donc. L’album est-il pour autant terminé ? "Non, répond l’avocat. Johnny Hallyday souhaitait quelques petits ajouts comme des cordes et des violons."