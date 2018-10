Une petite surprise attendait le basketteur : un message de Charles Aznavour, dont il est un grand fan.





"James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, (...) le sport que tu pratiques est l'un des sports que je préfère. (...) Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours", dit le chanteur dans un message vidéo.





Mais comment Lebron James connait-il Charles Aznavour ? "Je regardais un film. J'étais dans un avion. Et c'était la musique de fond. Elle était magnifique et j'ai tout de suite adoré." L'Américain a ensuite cherché de qui était la chanson et il a découvert qu'il s'agissait de Charles Aznavour. "J'ai téléchargé toute sa musique. Et depuis, je l'écoute tout le temps."