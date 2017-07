Jeudi, c'est un mastodonte – pour ne pas dire un dinosaure – de la chanson française qui était convié en terres spadoises. Michel Sardou, 70 ans depuis janvier, trônait en en haut de l'affiche de ces 24e Francofolies et venait y étrenner ce qui était annoncé comme son ultime tournée. "Une Dernière Danse", du nom de son nouveau morceau, extrait d'un 26e album du héros français à paraître à la rentrée. Entamée ce mois de juillet, elle se terminera à l'automne – non sans repasser par la Belgique, les 24, 25 et 27 octobre à Forest. Dans la foulée, l'homme aux 100 millions de disques vendus raccrochera le micro pour se consacrer cette fois pleinement au théâtre.

Père Michel, raconte-nous une histoire

Le jour tombait à peine que déjà la foule avançait vers la Scène Pierre Rapsat et la Place de l’Hôtel de Ville. Au lendemain du show, le chiffre de 9000 spectateurs était évoqué, audience plutôt fournie que l'on n'a pourtant pas sentie très serrée. Aux côtés de notre hôte à la cravate rapidement dénouée, un trio de choristes pour l'épauler, un demi-orchestre (de cordes, de cuivres, de percussions) pour le porter, et au piano son éternel complice Pierre Billon pour ne pas changer. Niveau allure, Sardou fait plutôt dans la classe de fin de soirée, à la fois chic donc mais un peu débraillé. Sa voix, par contre, n'a quasiment pas bougé et, contrairement à certains de ses collègues (cf. la tête d'affiche de ce vendredi), l'homme sait toujours très bien chanter.

Après des salutations sommaires et un début en trombe, Michel Sardou nous offre une reprise de Barbara – "L'aigle noir" – , et un petit récit à propos de celle qui, de toutes les chanteuses qu'il eut l'occasion de croiser, il a le plus appréciée. Entre les pistes, les anecdotes sont d'ailleurs légion. Jamais dans l'humilité c'est vrai, mais suffisante pour distraire ou du moins amuser. Ainsi, glisse-t-il, "Je n'ai jamais dragué une fille de ma vie... A l'époque, il suffisait de se mettre au bout du comptoir en tirant un peu la gueule et d'attendre que ça morde". Quand on a le physique… Ou, plus tard, quand il ironise en lançant "Suis pas le genre de mec qui regarde dans le rétroviseur", avant d'entamer "En chantant" et un medley d'anciens hits concassés.

Sardou Kiétu

Entre cette manière de sacrifier ses plus grands tubes sur l'autel du medley, son goût prononcé du cliché (cf. cette pluie de rouge-à-lèvres projetée sur l'écran pendant "Être une femme"), cette douce misogynie latente, cet éternel franc-parler et cette célébration de l'egotrip chantant français, l'ami Michel a sans doute davantage l'âme d'un MC que celle du rockeur dont il aurait rêvé. Sans même parler de ses punchlines d'avant l'heure, comme ce truculent "Femme… qu'on a envie d'appeler Georges / Mais qu'on aime bien sans soutien-gorge", à faire pâlir de jalousie bien des rappeurs.

Parmi les autres temps forts de cette prestation, on notera d'abord cette reprise de "Comme d'habitude" sertie de la voix de maman Jackie, dans un dialogue plus surréaliste que réellement drôle... Mais l'humour, c'est subjectif. Cette relecture pas désagréable de "Musulmane" aussi, couchée sur un début d'instrumentation reggae. L'éternelle "Maladie d'Amour" enfin, par et pour la chorale populaire, qui n'aura de cesse de donner de la voix tout au long de la petite heure et demie de concert déroulée…

Mais, de tous les hymnes que nous avons entendus ce jeudi soir, ce sont les paroles des "Bals Populaires" qui nous ont le plus parlé. Elles expriment à merveille l'esprit de notre première soirée aux Francos, le sens de ce type de programmation et l'essence d'une telle prestation : "On est là pour boire un coup / On est là pour faire les fous / Et pour se reboire un coup (…) Et rigoler entre nous / Sur des airs populaires…" Tout est là, personne à Spa ne le contredira. S'il a sans doute jadis rêvé d'être plus que ça, Sardou est un grand chanteur du peuple. Une sorte d'Elvis Presley franchouillard, de Sinatra version "rouge qui tâche", de Johnny Hallyday "piano-bar" sans trop d'aspérité. Et tous de reprendre une dernière fois sourire aux lèvres l'éternel "Connemara" à gorge déployée. Rideau après 1h25 de show, mais le boulot a été fait.