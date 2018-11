Mises en vente ce jeudi matin, les places pour le concert que Rammstein donnera le 10 juillet au stade Roi Baudouin sont déjà toutes parties, soit environ 40.000. Le groupe allemand de metal jouera donc à guichets fermés. Idem à Rotterdam quelques jours plutôt, le 25 juin, puisque là aussi, les 40.000 tickets disponibles ont trouvé preneur.

Avouons-le, jamais nous n’aurions misé un centime sur un tel raz-de-marée. Il y a quelques jours, l’annonce de la date programmée en Belgique nous avait surpris. Lorsque l’information est arrivée à nos oreilles, il n’était pas encore question de toute une tournée européenne. Dans ces conditions, on se disait qu’un concert unique à Bruxelles rameuterait les fans Français, Allemands, Néerlandais et Britanniques.

Mais quand il s’est avéré qu’il y aurait toute une tournée et de nombreux concerts près de la Belgique, que ce soit en Allemagne, en France, à Rotterdam et même au Luxembourg, on se disait que le groupe avait peut-être vu un peu grand. L’ouverture de la billetterie et la vente de tous les tickets disponibles en moins de 90 minutes tant pour le stade Roi Baudouin que pour le concert de Rotterdam, prouve le contraire. Et l’engouement est tout aussi impressionnant pour la date programmée à Roeser, au Luxxembourg, le 20 juillet, provoquant des plantages des serveurs chargés de gérer la vente électronique des tickets.

Mieux que Metallica

Rammstein fait donc mieux que Metallica qui est cependant aussi en bonne voie pour afficher complet lors de sa venue sur le plateau du Heysel le 16 juin. Il ne reste plus que des places dans le carré VIP à 199 ou 349 €.

Les fans de la formation allemande de metal industriel qui n’ont pas pu se procurer un des précieux billets mis en vente ce jeudi, sont invités à s’inscrire sur la liste d’attente. Des places bloquées par la production pourraient être libérées. Elles seront alors attribuées aux personnes inscrites.