Musique Dolores O'Riordan, chanteuse des Cranberries, est décédée ce 15 janvier à Londres. Voici les chansons les plus mythiques du groupe.

On les écoute et on les réécoute sans se lasser. Zombie, Ode to my family... Avec plus de 38 millions d'albums vendus, le groupe avait été particulièrement productif dans les années 90. Mais il s'était montré moins présent ces dernières années à cause notamment des crises de nerf de la chanteuse, souffrant de bipolarité.

Le groupe de rock irlandais originaire de Limerick avait sorti 7 albums studio, sans compter les compilations, live et single.

Bien que les musiciens irlandais n'avaient pas officialisé leur séparation, en 2003, ils avaient annoncé se concentrer sur leurs carrières solo sans vraiment percer. Après plus de dix ans d'absence, les membres s'étaient réunis pour une tournée américaine et européenne.

En 2017, le groupe repart en tournée mondiale après avoir sorti un dernier album intitulé Something Else, composé de versions acoustiques de leurs plus grands succès. En mai dernier, les Cranberries s'étaient produits au Cirque Royal de Bruxelles.

Linger (1993)

Zombie (1994)

Ode to my family (1994)

When you're gone (1996)

Just my imagination (1999)