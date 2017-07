Le chanteur s'est aussitôt fait huer par une partie du public et acclamer par l'autre, peut-on lire sur Midi Libre.





"Mes frangins et frangines sont aficionados, on s'engueule sans cesse. Il y a deux sujets sur lesquels les gens ne peuvent pas tomber d'accord, c'est quand on parle de Palestine ou de corrida. Oui, je sais, la corrida c'est un beau spectacle, c'est joli... Mais ça finit toujours par la mort. Dégueulasse".





Francis Cabrel avait chanté, l'été passé, au public des arènes de Nîmes sa célèbre chanson "Corrida". Un point où les deux chanteurs se rejoignent puisque Renaud possède lui aussi sa propre chanson anti-corrida intitulée Olé!.





Sur la main gauche, Mister Renard s'est fait tatouer une tête de taureau accompagnée du message "Corrida, non merci".", a-t-il précisé d'emblée, en plein concert, en présentant sa nouvelle oeuvre aux arènes de Nîmes qui accueillent chaque année des spectacles de corrida.