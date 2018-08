Replongez-vous dans 10 tubes de la chanteuse de soul.





1. "Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody" (1961)

Premier titre (une reprise d'une chanson populaire datant de 1918) d'Aretha Franklin à se classer dans les charts américains.









2. "I Never Loved A Man (The Way I Love You)" (1967)

Après avoir été négligée pendant des années par son label Columbia, la reine de la soul atterrit en 1967 chez Atlantic Records et sa carrière décolle. Premier hit d'une longue série.









3. "Respect" (1967)

Sa reprise enlevée du morceau d'Otis Redding place définitivement Aretha sur la carte de la soul. "Respect" devient l'une de ses chansons les plus emblématiques ainsi qu'un hymne de l'égalité des droits des femmes et des Afro-Américains.









4. "(You Make Me Feel Like A) Natural Woman" (1967)

1967, décidemment une année en or pour Aretha Franklin à qui l'on offre ce morceau sublime.









5. "I Say a Little Prayer" (1968)

La version originale interprétée par Dionne Warwick était un peu sirupeuse. Aretha et sa voix puissante transfigurent la chanson.





6. "Think" (1968)

Co-composé par la chanteuse et son mari, "Think" est un des must de sa discographie.











7. "Rock Steady" (1971)

Tiré de l'album "Young, Gifted and Black" ("Jeune, Douée et Noire", une évidence), ce morceau fait partie des quelques succès commerciaux engrangés par Aretha dans les années 70.







8. "Amazing Grace" (1972)



L'album live "Amazing Grace" reste à ce jour le plus vendu par la Queen of Soul (plus de 2 millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis). Elle y reprend comme personne et dans une version longue de 10 minutes cet hymne religieux si cher aux (Afro) Américains.





9. "Freeway of Love" (1985)



Après une longue traversée du désert, Aretha Franklin revient sur le devant de la scène avec un album so 80s dont est extrait ce single.





10. "I Knew You Were Waiting (For Me)" (1987)

Ce duo avec George Michael est le dernier gros succès d'Aretha.