Si le Sidaction a vu le jour, en France, en 1994, la chanson "Sa raison d'être" qui est réellement devenue l'hymne de l'évènement médiatique qui vise à récolter des fonds pour faire avancer la lutte contre le SIDA, est, elle, un peu plus jeune, bien qu'elle fête déjà, cette année, son vingtième anniversaire. A l'époque, de nombreuses stars de la chanson avaient prêté leur voix dans un clip dans lequel elles utilisaient des GSM qui semblent maintenant venir d'une époque si lointaine. Jean-Jacques Goldman, Lara Fabian, Faudel, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Maurane, Gérald De Palmas, Patricia Kaas, Teri Moïse, Ophéile Winter, Francis Cabrel, Marc Lavoine, Elsa, Zazie et d'autres artistes avaient interpreté la chanson.





Pour fêter les vingt ans de la chanson, une nouvelle version a donc vu le jour. Sur cette dernière, on retrouve des vieux de la vieille (Obispo, Pagny, Cali, Lavoine, Zazie, Shy'm, Black M, Bruel,...) mais également des artistes de la nouvelle génération (Jenifer, Christophe Willem, Amir, Vianney.





Une belle initiative pour lancer le Sidaction, dont le coup d'envoi a été donné par Line Renaud au JT de TF1 - après la prestation de Nicolas Sarkozy - et qui durera tout ce week-end.





Si la maladie a reculé et que des traitements permettent de mieux vivre avec elle, ces derniers restent très lourds et très coûteux. Plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Plus de 20 millions d'entre eux ont accès à un traitement antirétroviral. Chaque jour, 5000 personnes sont infectées par le VIH et 3000 meurent du SIDA dans le monde. La prévention reste, évidemment, le moyen le plus sûr de lutter contre l'épidémie.