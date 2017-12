L'acteur Dustin Diamond est de retour, à 40 ans, dans le clip du groupe de rock TENLo.

Hier, le groupe TENLo a dévoilé le clip de sa nouvelle chanson (intitulée Kill all the things) avec Dustin Diamond et Kelly Cunningham en guests. Le célèbre interprète de Screech dans la série culte des années 90 Sauvés par le gong est méconnaissable aujourd'hui à 40 ans et avec une barbe.

L'acteur, qui incarne le producteur américain Harvey Weinstein, fait ainsi son retour médiatique après plusieurs ennuis avec la justice. Pour rappel, Dustin Diamond avait encore été arrêté l'année dernière à Ozaukee dans le Wisconsin après avoir violé sa période de liberté provisoire. Le comédien américain avait été condamné à quatre mois de prison pour avoir poignardé un homme le jour de Noël en 2014 et avait déjà purgé trois mois de sa peine.

Dans la vidéo, présentée comme "un conte du sexe et du châtiment", le personnage de Dustin Diamond débarque dans un hôtel où il s’alcoolise abondamment au comptoir du bar et consomme des substances illicites. Puis une femme aussi sexy qu'aguicheuse l’emmène dans sa chambre, l’allonge sur le lit, pour finalement le poignarder sauvagement.

Malgré des scènes très (s)explicites avec cette comédienne qui incarne la bonne sœur Mary Rose, le site TMZ assure que ce clip a été tourné à Milwaukee avant l'affaire Weinstein et les révélations scandaleuses d'aggresions sexuelles à son égard. Alors… buzz ou pas?