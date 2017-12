Musique Il n'y avait déjà que 13 concerts de prévus pour l'année 2018, mais 5 dates ont été annulées en fin de compte. Une tournée qui tournera court pour la chanteuse française qui, il y a 10 ans à peine, trustait les charts avec son hit "Femme de couleur".

Shy'm, qui a incarné la dernière version du télécrochet Nouvelle Star cette année, a posté un message un peu amer sur son compte Twitter vendredi.

"Les amis, les fidèles, les nouveaux, les autres... Si cela ne tenait qu’à moi, je les aurais toutes faites ces dates, à moitié vides (à moitié pleines), en aurais même ajouté cinquante autres, vous savez à quel point je peux être rock et non conformiste quand il s’agit de nos rendez-vous et de mes engagements, que j’ai toujours à cœur de tenir quand je peux encore le faire. (...) Je tiendrai toujours mes engagements tant que les décisions m’appartiendront encore. Mais ces décisions, je ne peux les prendre que jusqu’à un certain point. Et dans ce cas malheureusement ce n’est plus de mon ressort."

Malgré tout, la belle se lancera sur les routes de France, dès le 3 mars à Lille.