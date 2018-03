"Au début de l’écriture de Forever , nous savions que ça serait le dernier album de SOLDOUT, c’est pour ça qu’il s’appelle FOREVER, ont ainsi annoncé Charlotte Maison et David Baboulis sur Facebook. Notre histoire est ancrée en nous. Nous sommes tellement heureux, tellement fiers d’avoir vécu 15 années complètements dingues ! SOLDOUT a voyagé dans le monde entier mais nous restons surtout marqués par des rencontres incroyables et des moments inoubliables… Tout ça, c’est grâce à vous, on ne vous remerciera jamais assez. Durant toutes ces années, nous nous sommes dépassés, nous nous sommes renouvelés, avec sincérité depuis le premier jour, depuis la première démo."

En effet le groupe de musique électronique bruxellois a fait vibrer notre pays au son de Do It Again, I Can’t Wait ou encore la bande-son du film Puppylove qui leur vaudra un Magritte en 2015. "Aujourd’hui, nous voulons prendre d’autres risques, tout remettre en jeu, démarrer de nouveaux projets musicaux, retrouver l’innocence de nos débuts. Nous avons envie de vivre la musique autrement, repenser l’écriture, bousculer les sons. C’est donc le moment d’écrire une nouvelle histoire, ça sera différent mais toujours aussi sincère. Nous serons très heureux de partager avec vous le dernier concert de SOLDOUT à L’Ancienne Belgique. Ça sera le 11 décembre 2018, et aussi les 15 ans du groupe, donc une GROSSE FÊTE, et on vous réserve bien évidemment quelques surprises!! Et surtout… MERCI à tous ceux qui ont travaillé à nos côtés durant ces 15 années, sans notre équipe et notre entourage, cela aurait été impossible…"

Leurs ultimes concerts : le 30 mars à Charleroi, le 12 juillet à Dour, le 21 juillet aux Francofolies de Spa, avant l’AB à Bruxelles le 11 décembre. Réserv. : www.abconcerts.be.