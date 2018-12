"Ce sera vraiment notre dernier concert, confesse la chanteuse du groupe Charlotte, à la sortie de leurs ultimes répétitions - à voir en vidéo sur dh.be - au centre culturel de Braine-l’Alleud jeudi soir. On n’a rien prévu pour après. J’ai déjà eu des demandes et j’ai dû refuser. Car notre groupe, c’est fini ce 11 décembre à l’Ancienne Belgique. Il faudra nous recontacter quand on aura de nouveaux projets prêts à sortir."

(...)