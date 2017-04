" J’étais complètement tétanisée devant lui, nous confie l’une des gagnantes de notre concours DH à la sortie de sa rencontre avec Soprano. Mais il était très cool et très sympa." Et sa copine d’ajouter : "Et, en plus, il était très accessible, un grand souvenir !"

Une rencontre qui aura duré dix bonnes minutes (en coulisses, dans sa loge et juste avant son concert qui aura vu Black M en guest surprise) pour nos six lecteurs et lectrices, aux anges d’avoir enfin pu parler à leur idole. "J’avais hâte de le rencontrer, tremble encore la jeune Marylin. Je ne savais pas quoi lui dire mais il était tellement gentil que je n’ai pas été déçue du tout."

En plus d’avoir signé des autographes, fait des selfies et autres accolades ou rigolades, il y a eu un moment encore plus émouvant pour Amandine de Vilvoorde. "Soprano a écrit son nom sur mon dos !" En effet, l’interprète du tube Fresh Prince - qui danse à la Carlton - a réalisé son autographe sur le tee-shirt de la jeune bruxelloise de 16 ans. "Je le garderai à vie, un moment inoubliable !" Tout comme le concert, l’Everest Tour (du nom de son dernier album), qui a suivi au Palais 12 de Bruxelles, où 16.000 personnes en délire se tenaient, en effet, devant l’Everest du rap français - il a déjà vendu plus de un million d’albums à seulement 38 ans. Si avec Soprano le diable ne s’habille plus en Prada, tous ses fans ont surtout envie de lui chanter "Jeffrey, remets-nous des chansons !"