Musique Ne vous fiez pas aux apparences,, l’album de Sting et Shaggy est tout sauf une plaisanterie. Ils n’y mâchent pas leurs mots

C’est peu dire que Sting et Shaggy ont surpris tout le monde lorsqu’ils sont apparus sur la scène des Grammy Awards pour balancer leur premier single commun Don’t Make Me Wait, annonciateur de l’album 44/876 (les indicatifs de leur pays respectif : l’Angleterre et la Jamaïque). Et que dire de leur performance (aux côtés de Kylie Minogue et de Tom Jones) à l’occasion de l’anniversaire de la reine Elizabeth II qui fêtait ses 92 ans il y a un peu plus d’une semaine ?

(...)