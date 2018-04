Même s'il avait décidé d'arrêter définitivement la musique, Stromae a annoncé la sortie un nouveau morceau.

Le Belge a en effet créé une chanson inédite pour le lancement de "Capsule n°5", la cinquième collection de sa marque Mosaert, créée en collaboration avec sa femme Coralie Barbier et son petit frère Luc Junior Tam.

"Les imprimés de cette nouvelle collection s'inspirent de l'Art Déco et de l'Art Nouveau qui ont façonné la capitale belge où ils vivent. Sur les tee-shirts, teddys et autres chaussettes, les arabesques, les papillons et les plantes typiques de ces deux courants artistiques sont ici modernisés avec des couleurs pêchues pour donner des imprimés très graphiques, la signature de Mosaert. A la mode s'ajoutent, pour la première fois, du linge de maison, des coussins, de la vaisselle et même un fauteuil qui reprennent les mêmes codes esthétiques", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Sa nouvelle collection ainsi que le son pourront être découverts en avant-première dans le grand magasin français Le Bon Marché, du 7 avril au 13 mai. Ce dernier a en effet mis les petits plats dans les grands en consacrant deux installations de 150m² à Stromae et son équipe.

"La première structure, côté rue Babylone, met en scène les vêtements qui défilent sur des rails, comme s’ils étaient en cours de production. Dans la seconde, côté rue de Sèvres, le visiteur peut découvrir la capsule et plonger un peu plus dans l'univers de Mosaert avec notamment une installation vidéo et un morceau créé exclusivement par Stromae pour le lancement de la Capsule n°5 au sein du Bon Marché."

Comme Stromae le résume au Soir, il s'agira donc d'un nouveau morceau "d'une dizaine de minutes" qui sera accompagné d'un clip. Le tout sera disponible fin avril.

Sur scène avec Orelsan

Le Belge avait fait une autre exception à sa pause musicale pour chanter sur le titre La pluie aux côtés dOrelsan.

Ces récents retours dans le monde de la musique vont-ils lui donner envie de reprendre le chemin des studios pour de bon?