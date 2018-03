Invité surprise du rappeur ce soir à Forest national, le dandy belge est venu chanter leur duo sur La pluie.



En plus de son pote des Casseurs Flowters et de la série Bloqués de Canal +(Gringe), Orelsan a fait une autre surprise à son public belge favori. Le rappeur français, venu défendre son album La fête est finie dans le chaudron bouillant et sold out de Forest National ce vendredi soir, a invité Stromae pour venir chanter avec lui leur duo La pluie. Un public en liesse et heureux de revoir leur compatriote sur scène le temps d’une chanson. La fête est finie? Elle ne faisait plutôt que commencer! Les images parlent d’elles-mêmes. "Bruxelles, à chaque fois qu’on vient ici, c’est un truc de ouf!, conclut Orelsan. Vous me donnez envie de changer de nationalité !"

© D.R.



