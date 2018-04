Après deux teasings diffusés sur son compte Instagram, Paul Van Haver, de son vrai nom, a rendu public ce vendredi matin son nouveau clip "Défiler. Le morceau, d'un peu moins de 10 minutes, avait été entendu début avril en bande-son du défilé de présentation de Mosaert au Bon marché à Paris. Il profite donc de l'occasion pour faire la promotion de sa ligne de vêtements.

Une marque lancée, avec son épouse et styliste Coralie Barbier, suite au succès rencontré dans les clips de son album précédent où l'on retrouvait un look atypique dans des vidéos comme "Papaoutai". "C'est la collection qui a inspiré la musique (...) et non pas la musique qui a inspiré une collection", avait commenté Stromae.

Stromae signe donc un retour, attendu, sur le devant de la scène après quelques années dans le creux, marquées notamment par des problèmes de santé importants. Jusqu'à la divulgation de ce clip, il avait peu à peu remis le pied à l'étrier en collaborant avec de nombreux artistes comme Vitaa, Bigflo et Oli et Orelsan, artiste avec lequel il avait créé la surprise dernièrement en apparaissant sur la scène de Forest National en plein concert.