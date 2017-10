Musique Stromae nous inquiète beaucoup. Dans une interview croisée avec Karl Lagerfeld et accordée à Libération ce vendredi, le chanteur semble mal en point.

Il y tient un discours peu enjoué sur son succès, tout d'abord. Quand Karl Lagerfeld lui demande s'il aime encore se produire en concert, le chanteur répond: "J’ai aimé mais plus maintenant. J’en ai fait trop : 210 en deux ans. C’était trop ". L'intéressé revient sur l'incroyable buzz qui est né autour du morceau 'Formidable', encore récemment repris en plein concert au stade Roi Baudoin par Coldplay . Stromae rappelle que Jacques Brel n'aimait plus la chanson "Ne me quitte pas" à la fin de sa carrière, dans une comparaison sous-entendue. Karl Lagerfeld l'interpelle alors :





"Et vous, vous aimez encore les vôtres ?

- Oui ça va, mais je n’ai plus trop envie de les chanter. (...) Je croise souvent des gens qui me disent "alors c’est quand le prochain album ?". Le plus important aujourd’hui, c’est que je sois bien avec moi-même."





Ambiance. On savait aussi la santé de Stromae fragile. Il en dévoile davantage aujourd'hui. En plein débat sur l'organisation des journées ordinaires des deux protagonistes, Libération demande à l'interprète de "Papaoutai" s'il peut se réveiller tôt.





"Généralement, elles commencent à midi. J’écris la nuit. Pour être honnête, j’ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c’est pour ça que je me réveille tard. J’ai fait une réaction au Lariam, un antipaludique, super super grave. J’ai fait une décompensation psychique. Je perds la boule complètement. C’est vraiment pas chouette. J’ai fait une rechute il n’y a pas longtemps. Alors je ne m’impose pas d’horaires compliqués."