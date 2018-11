La voix est calme et souriante, presque enjouée. Sylvie Vartan est en pleine forme lorsqu’elle nous accorde cet entretien. C’est qu’elle a une actualité chargée et qui lui tient à cœur : son spectacle qui passe par la Belgique pour trois dates, à Liège et Mons les 17 et 18 novembre, puis au Cirque royal à Bruxelles le 12 décembre. Un show dans lequel elle rend un hommage émouvant à Johnny Hallyday avec qui elle a partagé vingt ans de passion. Une célébration qui se poursuivra également sur disque puisqu’un album de reprise de titres de Johnny est attendu pour le 23 novembre.

Qu’allez-vous proposer comme spectacle à votre public belge ?

"C’est le concert que j’ai donné au Grand Rex à Paris au printemps dernier dont une partie est consacrée à rendre hommage à Johnny. C’était une évidence pour moi de le faire. Il était impossible pour moi de passer cela sous silence, il fallait que je lui rende hommage, que je le chante. J’ai donc modifié une partie de mon show pour inclure ça."

Quel effet cela vous fait-il d’interpréter Johnny Hallyday sur scène ?

"Ça me fait du bien parce que (...)