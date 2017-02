Robbie Williams a accepté de retrouver Gary Barlow, Mark Owen et Howard Donald - mais sans Jason Orange qui a décidé de tout arrêter depuis 2014 - pour reformer les Take That (auteurs des tubes Patience, Back for Good, The Flood) le temps d’une soirée. Après des semaines de rumeurs, le chanteur a en effet confirmé la nouvelle dans un communiqué, précisant que le groupe se produirait pour la finale de télé-crochet Let Is Shine, le 25 février prochain.