The Voice : Garou écarté, Ferri s’en va

Musique

Fini le fauteuil rouge de coach pour le chanteur canadien, d’après Voici ! Selon la production de l’émission, Garou n’était pas sur la bonne… voix . Trop peu impliqué voire faiblard paraît-il, TF1 lui préférerait donc celui qui fait fureur chez les (The Voice) Kids sur la saison actuellement diffusée. À savoir celui qui vient de sortir un album de reprises de Claude François, M.Pokora. Une promotion canapé pour le chanteur ? Ah non, c’est un fauteuil ici… Par contre, jusqu’à nouvel ordre, Florent Pagny, Zazie et Mika rempilent pour cette sixième saison. En l’absence d’une pourtant très attendue Jenifer, le casting de la prochaine saison adulte de The Voice France serait donc complet.

Karine Ferri aussi, c’est fini

Préférant se concentrer sur Danse avec les stars (qu’elle compte bien gagner !) et son fils, le petit Maël, l’animatrice devrait quitter le télécrochet. Ce qui agace le producteur de The Voice France, toujours selon Voici.

Car pour le moment, aucun remplaçant n’est envisagé du côté de la société productrice de l’émission de TF1, Shine, pour épauler Nikos Aliagas face aux quatre coaches et candidats. The Voice, le début de la fin, voire un télé-crochet en voix d’extinction ?