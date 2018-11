Le journaliste ne reprendra pas les titres du nouvel album de Johnny Hallyday dans ses concerts Thierry chante Johnny

S'il a vécu une année incroyable rythmée par la Coupe du Monde, la sortie de trois de ses livres et ses nombreuses scènes, Thierry Luthers n'en n'oublie pas pour autant que c'est la première année qu'il passe en sachant que son idole, Johnny Hallyday, n'est plus de ce monde. ​La forte demande de son concert Thierry chante Johnny et de son spectacle Thierry chante et raconte Johnny ne cesse de lui rappeler. "Depuis que Johnny est mort, il y a une véritable hausse du nombre de demandes pour mes concerts. Cette année, par exemple, je suis à 55 dates ! J'ai d'ailleurs dû en refuser quelques uns lorsque je commentais la Coupe du Monde, cet été", explique Thierry Luthers. "Les fans n'oublient pas. Il y a énormément d'émotion lors de ces concerts. Ca fait plaisir aux gens de réentendre du Johnny. Ils ont bien accepté ma démarche : chanter Johnny en tant que fan de la première heure mais pas en tant que sosie."

Ne vous attendez toutefois pas à ce que Thierry Luthers reprenne les titres du nouvel album de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour. Ceux-ci ne font pas partie de sa track list. "Je reprends les grands tubes que les gens apprécient et certaines qu'ils connaissent un peu moins. Mais, je ne chanterai pas les nouveaux titres de Johnny", explique Thierry Luthers. Il avoue qu'il a, lui aussi, des préférences. "J'adore chanter L'envie et Tennessee. J'ai eu également beaucoup d'émotion en chantant Les Portes du Pénitencier au Théâtre de Poche de Charleroi. J'ai dû m'arrêter pour pleurer tellement émotion était importante."





Thierry chante Johnny:

Le 1/12/18 : Maison du Peuple de Flémalle. Infos et réservations au 0497/604.160.

Le 8/12/18: Institut François d'Assise (Bouge). Infos et réservations au 0491/717.719



Le 15/12/18: Centre Culturel de Ciney. Infos et réservations au 0475/959.535 ou au 083/216.565



Les autres dates sont à retrouver sur le site : thierrychantejohnny.be