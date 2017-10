Tomorrowland 2018 se déroulera sur deux week-ends (du 20 au 22 juillet et du 27 au 29 juillet) autour du thème "The Story of Planaxis", ont annoncé lundi les organisateurs du festival.

Comme chaque année, les festivaliers pourront effectuer un pré-enregistrement dès le 9 janvier, ce qui leur donnera accès à la vente des billets quelques semaines plus tard. Les prix des tickets seront également connus le 9 janvier.

Quant aux artistes présents, aucun nom n'a encore été révélé pour l'instant.