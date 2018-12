Lancé en 2015, l'événement n'a cessé de croître au cours du temps. Véritable succès populaire, chaque annonce le concernant est attendue avec impatience par les festivaliers. Ces derniers seront donc intéressés d'apprendre que l'organisation a annoncé les dates du Tomorrowland quinzième du nom. L'année prochaine, le thème reprendra celui de l'édition 2012, à savoir The Book of Wisdom ( Le Livre de la Sagesse).





En 2019, le festival se déroulera les week-ends entre les 19 et 21 juillet, ainsi qu'entre les 26 et 28 juillet.





Quant à la vente en ligne des formules The Global Journey, elle débutera le 19 janvier prochain à 17h00. Les packages Tickets for Tomorrowland and DreamVille seront mis en vente dès le 26 janvier à 17h00. Quand aux tickets restants, ils seront accessibles à la même heure le 2 février.





L'organisation précise enfin que les premiers noms de la line up seront prochainement annoncés.