La tour Eiffel s'est illuminée en or lundi soir pour rendre hommage à Charles Aznavour, décédé lundi à 94 ans.

"Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or", avait annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo sur Twitter.

Des images de l'artiste, fournies à titre gracieux par son photographe personnel, ont été projetées sur un écran géant de 60m2 installé sur le pont d'Iéna.

Mme Hidalgo avait annoncé plus tôt qu'elle proposerait aux élus parisiens de baptiser un lieu de la capitale au nom du chanteur.

Des parlementaires ont également lancé un appel pour qu'un hommage national soit organisé en sa mémoire.

Charles Aznavour, le dernier des géants de la chanson française, s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à 94 ans dans les Alpilles, en Provence, dans le sud-est de la France.