Quand Shy'm répond au rappeur belge Damso en chanson, sa punchline est pour le moins osée. Clash en vue?

"T'es passé partout comme la ch.... de Shy'm, rappait en 2015 Damso -en featuring avec Booba- sur le titre Pinocchio. Je sais pas si c'est vrai mais je la b... au calme."



Trois ans après, la star de Danse avec les stars n'a pas oublié le tacle de notre compatriote. Et la chanteuse de 33 ans lui répond même en chanson pour ce qui sera le premier titre de son nouvel album, avant sa tournée 2019 intitulée Agapé Tour. En plus de faire référence au plus gros bide -sa gamelle dans une fosse de concert vide en 2015- de sa carrière ("J’ai connu, vécu ça depuis l’enfance, m’envoler puis chuter comme à Bercy"), les fans -et le rappeur- apprécieront sa punchline bien sentie. ´"Ils m'ont déçus, ah la la la. Tu veux mon cul ?, chante ainsi celle dont le compagnon n'est autre que le neveu (Tanel Derard) de la chanteuse belge Lio. Va faire la queue derrière Damso." Bref, un disque qui s'annonce cul... otté!