À Bruxelles, Bono et les siens ont réservé un anniversaire d’exception à The Joshua Tree.

Trente ans. Trente ans nous séparent de la sortie de The Joshua Tree, l'album qui a fait de U2 un phénomène planétaire. C'est dire si le rendez-vous que les Irlandais ont fixé à la Belgique pour célébrer l'événement est attendu par plus d'une génération.

Après louverture de la soirée par un Noel Gallagher peu enthousiaste dont les trois reprises d'Oasis seront les faits d'arme. En particulier Don't Look Back in Anger devenu un hymne depuis l'attentat au concert d'Ariana, place à une soirée d'anthologie pour les fans de U2. Les 30 printemps de The Joshua Tree ont été à la hauteur de l'événement qu'a été la sortie de cet album.

Il est 21h quand Larry Mullen Jr (le batteur) rejoint seul sa batterie sur la petite scène avancée au milieu du public etmt lance le premier l'intro de... Sunday Bloody Sunday. La messe est déjà dite en quelques secondes, ce soir U2 sera grand, très grand. Suivent A New Years Day et Bad. Bono joue avec le public, heureux d'être là, avec ... «Bruxelles ma belle. Sans artifices lumineux ou presque, effets spéciaux et écrans géants, on est plongé plus de 30 ans en arrière, avant le phénomène The Joshua Tree. Tous les tubes de l'époque sont au rendez-vous come autant d'hymnes transgénérationnels. Impeccable!

21h20, second feux d'artifice. Sur la grande scène cette fois résonne l'intro du chef d'oeuvre Where the Streets Have No Name. Une version dantesque. Dans la foulée, le public de reprendre en choeur les paroles de I Still Haven't Found What I'm Looking For joué à l'ancienne, comme en 1987. Suivent With Or Without You et, dans l'ordre des face A er B (vinyle oblige à l'époque), tous les titres de l'album.

Soutenu par de magnifiques projections sur un écran XXXXXXL, U2 maitrise son art comme jamais. L' électrique Bullet the Blue Sky déchire la nuit tombante sur Bruxelles. Suivent des versions superbes de One Tree Hill et de Mothers of the Dissapeared repris en choeur partout le stade au moment où Bono, non sans emotion rappellera que c'est en Belgique quetoutes leurs productions ont débuté. «Made in Belgium», lance-t-il., samué comme il se doit.

En guise de rappelle, après Miss Sarajevo rebaptisé Miss Syria et un énorme drapeau à limage d'une syrienne passant de main en main dans les tribunes, U2 enverra encore une poignée de fusées prouvant que l'après Joshua Tree, cest aussi du lourd. Beautiful Day, Elevation et Vertigo jaillissent. ONe vient calmer le jeu, toujours aussi beau. Et, dernier cadeau, I Will Follow surgisse de la nuit bruxelloise, sans effets de lumière.

La boucle est bouclée, U2 reste un grand groupe et The Joshua Tree un monument





Peu d'embarras de circulation

Quelque 50.000 personnes étaient déjà rassemblées ¨ce mardi soir dès 19h00 pour assister au concert. Certains fans particulièrement fervents étaient présents sur les lieux dès la veille au soir. Mardi, le public a commencé à arriver dans l'après-midi pour se poster aux différentes entrées, qui ouvraient dès 17h00, afin de disposer d'une place privilégiée.

L'événement n'a pas engendré d'importantes perturbations de la circulation, le public étant encore loin d'être réuni, selon le promoteur de concerts Live Nation qui organise l'événement et la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere.

Des embarras de circulation ont tout de même été signalés par la police dès 18h00. La circulation était alors à l'arrêt sur le ring extérieur, avec des files depuis l'E40 et à partir de Drogenbos en direction du Heysel. Ilse Van de Keere a ajouté vers 19h15 que la situation était déjà normalisée, voire particulièrement calme.

La police avait prévenu que des mesures de limitation du trafic autour du stade pourraient être prises en fonction de l'affluence avant et après le concert, qui se terminera à 23h00. Aucune fermeture de rue ou de sortie d'autoroute n'a été décidée en ce début de concert.