Stromae fait partie des nommés pour les prochains NRJ Music Awards dans la catégorie "Groupe/Duo francophone de l'année".

Le Belge, qui s'était éloigné de la scène musicale depuis quelques années après des problèmes de santé, est retenu pour sa collaboration avec le rappeur français Orelsan sur le titre "La Pluie", dans lequel il s'invite sur le refrain. La cérémonie, organisée par la radio à la panthère, se déroulera le 10 novembre prochain à Cannes. Avec quatre nominations, la chanteuse britannique Dua Lipa part favorite de cette 20ème cérémonie des NRJ Music Awards. Elle devance de peu Calvin Harris, Ariana Grande, Maroon 5, Drake, Orelsan, Maître Gims ou encore Vitaa, sélectionnés dans trois sections.

Côté "Groupe/Duo francophone de l'année", Stromae et Orelsan seront notamment mis en concurrence avec Bigflo et Oli ou encore avec Hyphen Hyphen. Maître Gims et Vitaa peuvent quant à eux doublement espérer la récompense puisqu'ils sont nommés à deux reprises dans cette même section, notamment pour leur reprise de "Bella Ciao" aux côtés de Naestro, Dadju et Slimane.

Dans la catégorie équivalente internationale, Dua Lipa & Calvin Harris chercheront à se distinguer face à David Guetta & Sia, Imagine Dragons, Nicky Jam & J Balvin, Maroon 5 ou encore Muse. Le duo concourt également pour la chanson internationale de l'année avec "One Kiss".

Seule, la chanteuse britannique Dua Lipa peut aussi aspirer à un award comme "Révélation internationale de l'année", face à Cardi B, Camila Cabello, Liam Payne, Post Malone et Alvaro Soler, ou comme "Artiste féminine internationale de l'année", face à Beyoncé, Selena Gomez, Ariana Grande, P!nk et Sia. Alors que Calvin Harris peut espérer être sacré "DJ de l'année", tout comme Feder, David Guetta, Kygo et Ofenbach.

La section "Artiste masculin international de l'année" verra quant à elle s'affronter Drake, Shawn Mendes, Charlie Puth, Ed Sheeran, Justin Timberlake et The Weeknd.

Côté chanson française, Amir, Kendji Girac, Maître Gims, Orelsan, Slimane et Soprano se disputeront le titre d'"Artiste masculin francophone de l'année"; et Christine and the Queens, Jenifer, Jain, Louane, Zazie et Vitaa, son pendant féminin. Dadju, Eddy de Pretto, Hoshi, Marwa Loud, Aya Nakamura et Vegedream sont pour leur part en lice comme "Révélation francophone de l'année".

Tous retenus dans d'autres catégories, Bigflo et Oli, Jain, Orelsan, Drake, Ariana Grande, Maroon 5 tenteront aussi de briguer une récompense avec le "Clip de l'année".

Les auditeurs de NRJ ont jusqu'au 9 novembre pour voter afin d'élire leurs artistes favoris.