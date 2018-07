Paul Simon avait eu le bon goût de le préciser au moment d’annoncer sa tournée d’adieu à la scène, il n’arrêterait pas pour autant de faire de la musique.

Parole tenue puisque jeudi soir, à l’occasion du passage à Anvers de son Homeward Bound - The Farewell Tour, il a annoncé la sortie d’un nouvel album au mois d’octobre. Un disque auquel a participé le guitariste Vincent N’Guini qui accompagnait inlassablement le New-Yorkais depuis 1987 et qui est décédé l’an dernier. Sa disparition est l’un des éléments avancés par Paul Simon pour mettre un terme définitif aux tournées qui rythmaient sa vie depuis plus d’un demi-siècle.

Jeudi soir pourtant, lors son concert anversois, l’auteur-compositeur de Bridge Over Troubled Water était épaulé par un jeune musicien nigérian. Biodun Kuti a fait fort impression par son jeu aux accents funky, notamment sur les titres aux résonances les plus exotiques comme ceux extraits du monument qu’est Graceland. Souhaitons qu’à l’avenir, toute sa musicalité puisse continuer à s’exprimer sur d’autres albums à venir de Paul Simon.