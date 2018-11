L'auteur des titres "Numéro dix" et "Ouest Side" a décidé de faire une surprise à ses fans pour Noël. Booba a ainsi regroupé ses plus belles lignes dans un recueil de plus de 600 pages que le chanteur a choisi d'appeler Le bitume avec une plume. Malheureusement, ce dernier ne sera disponible que dans un seul magasin situé à Paris, le concept-store "nous", et ne comptera que 200 exemplaires.

"Taillée dans le béton, cette édition originale du recueil Le bitume avec une plume renferme les textes d’Élie Yaffa aka Booba. Ses rimes ont traversé les générations et sa plume les a "encrées" dans nos esprits", explique le site officiel de l'ouvrage.

Les fans du chanteur devront débourser un certain montant pour obtenir le précieux recueil puisqu'il sera vendu à pas moins de 300 euros! Pour ceux qui n'auront pas la chance d'obtenir un des 200 exemplaires vendus, la boutique a annoncé que sera également lancée une série de quatre tee-shirts en édition limitée.