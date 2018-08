Anthony Botta, alias Zebotta et créateur de la chaîne Youtube Tindersurfing, a réussi à s'introduire gratuitement -et en VIP!- au plus grand festival électro du monde.

"Cette année, je n'ai pas su avoir de places pour Tomorrowland", nous confie Anthony Botta, qui nous avais déjà parlé de son concept original de Tindersurfing dont il planche en ce moment sur une seconde saison. "J'ai donc décidé de faire fonctionner mes méninges..."

Le jeune belge de 26 ans dévoile alors son astuce dont tout le monde pourrait prendre exemple pour obtenir le saint-graal. "J'ai envoyé un mail à une centaine de managers en mode 'je suis le plus grand fan de untel, j'aimerais tellement le voir à Tomorrowland mais je n'ai pas de place, vous savez faire quelque chose pour m'aider?'..."



Résultat? Après des dizaines de refus ou encore des réponses du style "la guestlist est déjà complète et clôturée", Anthony a finalement eu une réponse positive après 84 heures. "Cela a marché, deux fois deux places en mega VIP!"

Les images parlent d'elles-mêmes sur sa chaîne Youtube...